英高温将创新高 副首相却说应享受阳光惹议

（法新社伦敦17日电） 英国首相强生（Boris Johnson）政府今天被控未能严肃看待即将发生的高温紧急状态，副首相拉布（Dominic Raab）说「我们应该享受阳光」引发争议。气象预报警告，极热天气有危及生命的风险。

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强生昨天未在唐宁街出席一场因应危机的部长会议，而是到他位于契克斯（Chequers）的别墅度周末。强生本月7日宣布辞去党魁，预计9月离任，他今天为友人举行告别派对。

气象预报英格兰高温很可能首度飙破摄氏40度，拉布对此似乎欣然接受。

拉布今天告诉天空新闻网（Sky News）：「显然我们要谈一些常识性的实用建议，像是补充水分、在最热的时候躲太阳、涂防晒乳，诸如此类。」

他还说：「我们应该享受阳光，实际上我们应该有够强的适应力来挺过未来一些压力。」尽管18、19日可能创下高温纪录，拉布坚称没理由停课。

这番话引发哗然，强生未出席在首相官邸举行有关政府因应热浪的会议，也引人侧目。

拉布接受天空新闻网访问后，英国医护学会（College of Paramedics）执行长尼柯尔斯（Tracy Nicholls）说：「这不是什么既晴朗又美好的一天，人们可以涂点防晒乳、出门享受游泳和户外用餐。」

她说：「这是严重的高温，实际上最终可能夺走人命，因为真的热到爆。」

「我们国家没有做好准备因应这样的高温。」

英国政府官员马特豪斯（Kit Malthouse）在昨天会议后警告，热浪期间面临交通服务「大乱」情况，并表示公众应尽可能在家工作。

救护车服务处于危机状态，英格兰南部的一些学校早已表示将继续关闭。

© 2022 AFP