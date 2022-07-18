达美航空订购100架波音MAX客机

（法新社英国法恩堡18日电） 美国达美航空公司（Delta Air Lines）今天同意购买100架波音MAX中程客机，总值达135亿美元，此举是对这款受危机影响的喷射客机投下信任票。

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达美航空首次订购的这款节油型737 MAX 10客机，已指定从2025年起开始交付。陷入困境的波音公司（Boeing）在英国法恩堡航空展（Farnborough Airshow）开幕第一天即宣布这项巨额交易，其中包括再添购30架客机的选项。

随后不久，波音宣布日本全日空航空公司（ANA）也同意购买20架较小的MAX 8客机，价值24亿美元，外加两架777-8货机。

波音MAX客机于2018年和2019年遭遇两次惨重坠机空难，上述交易表明该系列客机出现巨大转机。波音与其欧洲竞争对手空中巴士（Airbus）历来都在法恩堡航空展为争夺数十亿美元订单而激烈厮杀，这次波音打响了第一枪。

波音和达美航空今天共同宣布，达美将使用高效率的 737 MAX，对其单走道客机机队进行现代化，以满足需求及其长期可持续发展目标。

截至目前，达美航空是唯一一家不拥有任何MAX客机的美国航空公司。

达美执行长巴斯蒂安（Ed Bastian）表示：「在我们为航空旅行打造更可持续的未来，提升客户体验、提高燃油效率和一流性能时，波音737 MAX 10将成为达美航空机队的重要补充。」

「这些新飞机提供卓越的营运经济性和网路灵活性，这项订购协议反映我们运用资本的谨慎态度。」

达美补充说，与他们正在更换的旧机相比，新的737-10 客机将减少20%至30%的燃油使用和废气排放。

MAX-10型客机尚未获得美国航空管理当局的安全认证。

© 2022 AFP