通膨压力攀 欧洲央行本周料升息

（法新社法兰克福18日电） 欧洲中央银行（ECB）21日将召开货币决策会议，预计将宣布10多年来首次升息。而在通膨创新高下，欧洲央行面临采取更多行动的压力。

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欧洲央行已于7月初停止购入债券的刺激经济计画，此举替升息铺路。

升息是为了因应空前的物价涨势，这波涨势受到供应链瓶颈，以及俄罗斯入侵乌克兰引发能源成本飙涨的影响。

欧元区6月通膨达8.6%，不但创欧元上路以来最大增幅，同时也远高于欧洲央行2%的目标。

美国联邦准备理事会（Fed）已于今年稍早展开升息，且幅度不小，欧洲央行持续追赶其他央行同侪的脚步。

欧洲央行的主要存款利率过去8年来为负值，目前为负0.5%。负利率基本上对银行停泊在欧洲央行过夜的资金收费，属于惩罚性质，主要目的是为了鼓励银行放贷，刺激经济活动，推升通膨。

根据总裁拉加德（Christine Lagarde），欧洲央行当前的目标是在9月底前调高利率，让利率脱离负值区间。

荷商安智银行（ING Bank）总体经济部门主管布兹斯基（Carsten Brzeski）表示，事后来看，欧洲去年底展开的审慎正常化过程太慢太迟。他指出，随着新数据引发新的恐慌，欧洲央行（升息）谨慎的一码幅度可能令人「失望」。

布兹斯基指出，部分欧洲央行官员可能会推动加速行动，但欧洲央行在可预测性和矢志对抗通膨之间得谨慎行事。

© 2022 AFP