阐明各国对气候变迁责任 太平洋岛国吁国际法院介入

（法新社斐济苏瓦18日电） 受到气候变迁威胁的太平洋岛国，要求国际法院就各国有遏止气候变迁的法律责任作出裁定，藉以逐步升高对排放国施压。

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太平洋岛国领导人上周在斐济高峰会后发表的声明中，联合呼吁设在荷兰海牙（The Hague）的国际法院（International Court of Justice）阐明各国有义务「保障现在和未来世代有免于遭受气候变迁不利影响的权利」。

太平洋岛国期盼此举可以升高高碳排放国家遭到控诉的法律风险程度，从而刺激他们采取行动。这些岛国有许多地势低洼，并已遭气候变迁冲击。

岛国领导人也宣布这个地区处在构成「生存」威胁的气候紧急状态中。

这项计画须在9月联合国大会中获得多数支持，才能够提交国际法院。

此一倡议源自南太平洋大学（University of the South Pacific）2019年的课堂上，约27名法学院学生致函太平洋岛国领导人，要求他们投入这项运动，并且获得万那杜回应。

斐济26岁大学生普拉萨（Vishal Prasad）是那些学生之一。他上周于斐济首都苏瓦（Suva）峰会期间表示，即使国际法院只作出不具拘束力的「谘询意见」，也将具有「广泛影响」。

普拉萨说，他希望国际法院介入可以对污染国发出警告。他表示，对太平洋地区的年轻人而言，「生存威胁、气候变迁的事实真的很可怕」。

吐瓦鲁外交部长柯飞（Simon Kofe）指出，他希望万那杜的行动能够获得支持，因为这「与我们为保护受气候变迁影响的人们所做的努力相合」。

© 2022 AFP