马克宏悼二战犹太围捕事件

（法新社法国皮蒂维耶17日电） 法国总统马克宏今天前来巴黎南方100公里的旧车站皮蒂维耶，出席第二次世界大战期间犹太人遭围捕事件80周年纪念活动。

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当时有8100名法国犹太人从皮蒂维耶（Pithiviers）车站被载往奥斯威辛（Auschwitz）集中营，其中包括4400名儿童。当年从这里被送往集中营的犹太人只有少数幸存，其中一些今天参加了这场纪念活动。

马克宏（Emmanuel Macron）来到皮蒂维耶发表演说，提及与纳粹占领者合作的法国战时政权：「80年前，维琪法国（Vichy France）背弃这些孩子，将数千名儿童交给了刽子手。」

「面对自己、承认这件事，并且在当代对抗反犹主义的奋斗中一步不让，这是法国的责任。」

马克宏警告，在现代社会，反犹主义「可以换成其他面孔，披着其他话语、其他形象的外衣」。

「但可恶的反犹主义就在那里，四处潜伏、伺机而动，始终活跃，持续，顽强，卷土重来。」

马克宏说：「我们和反犹主义的帐还没算完，我们必须对其进行清晰的评估。这种反犹主义比1995年在我们国家、在欧洲和世上许多地方，甚至比以前更加火烫、猖獗。」

1942年7月16日至17日，法国警方奉纳粹之命在巴黎及近郊逮捕1万3000名犹太人，接着把他们带到巴黎冬季自由车竞赛场（Vel d'Hiv），之后再送往欧洲各地的集中营，这就是知名的「巴黎冬季自由车竞赛场围捕事件」。

© 2022 AFP