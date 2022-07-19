世卫欧洲办事处警告 秋冬疫情具挑战性

（法新社哥本哈根19日电） 世界卫生组织（WHO）欧洲办事处今天警告，在今夏COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例暴增且会员国放松监控的情况下，秋冬2季的疫情将具有「挑战性」。

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世卫欧洲办事处在发出警告的同时并呼吁各国，「紧急处理疫情监控和应对之间的落差，以避免出现可防范的死亡病例和严重混乱」。

世卫欧洲办事处主任克鲁格（Hans Kluge）发表声明说：「去年此时我向各位提到，在防疫限制措施解除以及社交增加的情况下，随着Delta病毒株肆虐，新一波疫情正横扫欧洲。」

「很明显地，如今的情况与去年夏季类似，只有一个差异，目前的疫情是由Omicron变异病毒的亚型变异株造成。」

克鲁格说，由于病例数快速增加同时「病毒监控措施放松」，因此世卫组织「预言，欧洲地区秋冬两季的疫情具有挑战性」。 世卫也因此提出了秋冬两季的防疫对策，「以助准备应对未来的一波波疫情」。 克鲁格说：「等到秋季再采取行动将为时太晚。」

这项对策是增加一般人口的疫苗接种数，为免疫功能不全者接种第2追加剂，可能对特定高风险族群施打第2追加剂，并在室内和大众运输工具上戴口罩。

欧洲过去7天来新增病例数达到258万5734起。

© 2022 AFP