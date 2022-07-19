伊朗俄罗斯土耳其召开三方峰会 聚焦叙利亚议题

（法新社德黑兰19日电） 伊朗极端保守派总统莱希（Ebrahim Raisi）今天将主持与俄罗斯总统蒲亭和土耳其总统艾尔段的三方领袖峰会，这是他去年就任以来主持的首场高峰会。

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这场三方峰会名义上将聚焦于叙利亚议题，是为所谓「阿斯塔纳和平进程」（Astana peace process）的一环，盼终结已超过11年的叙利亚冲突。

在俄罗斯、伊朗、土耳其斡旋下，中东国家叙利亚的交战方2016年12月达成停火协议。叙利亚政府与反对势力2017年1月在当时名为阿斯塔纳的哈萨克首都展开谈判。截至目前，在此一架构下已进行多轮会谈，持续协商大致上已避免严重冲突。

俄土伊三国都介入叙利亚事务，德黑兰和莫斯科支持叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad），安卡拉则支持叙利亚反对势力。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）昨天晚间已抵德黑兰。伊朗国营电视台报导，莱希今天上午在总统官邸萨阿达巴德宫（Saadabad Palace）接见他。艾尔段稍晚会见了对伊朗重大国家政策有最终决定权的哈米尼。

对同样遭到西方经济制裁、且在包括核子协议等议题上与美国严重见分歧的伊朗而言，蒲亭（Vladimir Putin）此刻到访来得正是时候。

由于中东正在形成美国所支持的波斯湾阿拉伯国家与以色列联合集团，区域权力平衡恐怕会朝不利德黑兰的方向进一步倾斜，拥有神职的德黑兰领导人现在急于与俄罗斯加强战略关系。

一位要求不具名的伊朗高阶官员说：「考量到乌克兰战争爆发后的地缘政治关系演变，德黑兰会想办法获得莫斯科的支持，来因应与华府和美国区域盟友的对抗。」（译者：何宏儒/核稿：张正芊）

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