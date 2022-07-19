印第安纳州卖场枪手遭平民击毙 拥枪团体赞英雄

（法新社华盛顿18日电） 美国印第安纳州一家购物中心昨天爆发3死枪案，枪手随后遭一名平民以手枪「英勇」击毙，这让美国枪枝游说团体逮到机会，在激烈的枪枝规管辩论中推动其拥枪立场。

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20岁白人青年萨普里曼（Jonathan Sapriman）昨天晚间在「格林伍德公园购物中心」（Greenwood Park Mall）持一把半自动步枪开火，行凶动机仍不明。

萨普里曼杀害一名30岁男子和一对坐在餐厅空间内的夫妻，并导致另2人受伤，随后遭22岁顾客狄肯（Elisjsha Dicken）击毙；狄肯当时携带一把最近才依据地方法律核准的无牌照手枪。

强大的游说团体全国步枪协会（National Rifle Association）立刻藉由这起悲剧重申其立场，主张大众拥枪有利于公共安全。

全国步枪协会在推特（Twitter）上说：「我们再说一次，阻止一名持枪坏人的唯一办法就是一名持枪的好人。」

另一个反对对枪枝所有权加诸任何限制的团体CCRKBA也呼应全国步枪协会的立场。

CCRKBA主席高特里布（Alan Gottlieb）透过声明表示：「我们携枪，是为了在紧急情况时保护自己和他人免受罪犯和疯子的伤害。」

他说：「这位英勇青年理所当然应被誉为英雄。」

推动更严格枪枝管制法的非营利组织「布雷迪运动」（Brady Campaign）主席布朗（Kris Brown）推文回击说：「容我说清楚：如果更多枪枝让我们更安全，那美国还真是世界上最安全的国家。」

根据「小型武器调查」（Small Arms Survey），美国2017年有将近4亿把枪枝在民间流通，也就是说每100人就有120把枪。

「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）网站显示，今年初迄今有2万4000多人沦为枪下亡魂，包括1万3000人举枪自尽。

© 2022 AFP