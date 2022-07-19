哈利王子联合国大会演说 称全球民主自由遭攻击

（法新社纽约联合国总部18日电） 英国哈利王子今天向联合国大会发表演说，称俄乌战争和美国宪法权利倒退等问题，是「全球对民主和自由攻击行动」的一环。

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法新社报导，2018年受封为萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子（Prince Harry）在国际曼德拉日（Nelson Mandela International Day）一场纪念活动中对联合国大会致词。

哈利王子告诉与会代表：「这是过去痛苦的10年里痛苦的一年。」

哈利王子提到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、气候变迁、不实讯息和俄罗斯入侵乌克兰持续带来的负面影响，然后拐弯提到美国最高法院近日推翻全国堕胎权的裁定。

哈利王子说：「从乌克兰的可怕战争到美国宪法权利倒退，我们正在见证一场全球对民主和自由的攻击行动，而民主与自由正是曼德拉一生的志业。」

哈利王子向曼德拉致意，称他「不仅是一位有良知的人」，也是「一位有行动力的人」。曼德拉被视为南非反种族隔离制度的英雄，他在当选成为南非首位非裔总统前，曾在狱中度过27年。

37岁的哈利以这样的情操呼吁各国领袖对付气候变迁，他的妻子梅根马克尔（Meghan Markle）则在会场边观看。

哈利王子表示：「我们今天坐在这里的当下，我们的世界正再次烧了起来。」他还说，历史性的天气事件已不再是过去式。

哈利王子继续说：「它们正日益成为我们日常生活的一部分。除非我们的领袖带头，除非这个神圣大厅的席位所代表的国家做出决定，我们世界拯救人类所需的大胆、变革性决定，否则这场危机只会变得更糟。」

© 2022 AFP