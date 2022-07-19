国际能源总署：欧洲没有俄国天然气恐难过冬

（法新社巴黎18日电） 国际能源总署（IEA）署长比罗尔（Fatih Birol）今天警告，没有俄罗斯天然气，欧洲即使努力从不同管道取得能源，恐怕也不足以撑过冬天，应立即采取行动削减能源需求。

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欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天在亚塞拜然首都巴库（Baku）签署能源协议，亚塞拜然将在未来数年加倍输送天然气给欧洲。

但比罗尔在国际能源总署公布的文章中说，要靠俄罗斯以外的国家提供天然气，这些供给明显不够，根本无法完全取代俄罗斯的天然气供应量。

比罗尔写道：「即使挪威和亚塞拜然以最大程度供应天然气，即使北美的供应维持在接近去年的水准，即使欧洲内部的天然气产量依循近期趋势，且即使输送（到欧洲）的液化天然气（LNG）以接近今年上半年的创纪录速度增加，情况也是一样。」

欧洲也等着观察俄罗斯21日是否会恢复俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）的北溪一号管线（Nord Stream 1）天然气输送；这条管线原定10天的维修保养即将完成。

欧洲一直试图进口更多液化天然气来取代一部分的俄罗斯天然气，但欧洲的接收站数量不多，供给量也有限。

俄罗斯今年2月入侵乌克兰，西方国家纷纷对俄国祭出制裁。欧盟虽未将俄罗斯天然气纳入制裁范围，却努力删减进口量，以降低对俄国的依赖。

比罗尔说：「欧洲目前被迫处于一种俄罗斯天然气供应的长期不确定状态，我们不能排除（俄国）彻底切断供应。」他还说，俄罗斯近期减少对欧洲的天然气输送量，对欧盟而言是「红色警报」。

国际能源总署分析，欧盟国家必须在未来数月将能源储备量提高到9成，才能在充足的情况下安度冬天。就算北溪管线重新启动，并在接下来数月正常供应，国际能源总署估计欧洲仍需要额外储备120亿立方公尺天然气，相当于130艘液化天然气运输船所供应的量。

国际能源总署建议尽可能改用天然气以外的燃料来发电，同时少用室内空调以降低电力需求。

© 2022 AFP