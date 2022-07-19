救援海外遭囚美国人 拜登加强制裁相关国家

（法新社华盛顿19日电） 美国总统拜登今天为制裁不公平囚禁美国人的外国政府一事开辟途径，并在发生一系列受瞩目的拘留案例之后，下令发布更详细的旅行警告。

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拜登签署一项行政命令，让美国政府有更多工具对付囚禁美国公民的国家。国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，这是为争取海外公民获释所做的一项「不懈」努力。

布林肯在一份声明中说：「当美国人在国外被俘时，我们必须尽全力确保他们获释。」

美国女篮选手格林纳（Brittney Griner）在俄罗斯因持有毒品被捕，经媒体广泛报导后，拜登政府展开这项行动。

拜登的行政命令授权政府机构，对涉及不公正拘留美国人的外国官员或非国家行为者（non-state actors）实施金融制裁或旅行禁令。

一位不愿透露姓名的美国官员称，动用制裁不必然促成人员获释，因此美国政府将以明智和战略思维使用这一手段，且会徵询家属的意见和建议。

国务院对美国人发布旅行建议时，也将开始强调哪些国家的不公正拘留风险较高。另一位官员称，首批带有D标记的拘留风险（detention risk）国家为中国、伊朗、缅甸、北韩、俄罗斯和委内瑞拉。

尽管乌克兰战争导致美俄紧张情势升高，拜登政府仍于4月与俄罗斯达成协议，将酒后袭警被囚的前美国陆战队员利德（Trevor Reed），交换因贩毒被美国逮捕的前俄罗斯飞行员雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

© 2022 AFP