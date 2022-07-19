无法辨别军人或平民 瑞士医院不收俄乌战争伤患

（法新社日内瓦18日电） 由于俄乌战争中的伤患难以辨别是军人或平民，且瑞士坚守军事中立，这让瑞士政府在今天表示，该国的医院将不收治那些伤患。

广告 继续浏览后续

瑞士「每日广讯报」 （Tages Anzeiger）提到，北大西洋公约组织（NATO）的「欧洲-大西洋灾害应变协调中心」（Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center, EADRCC）正在安排乌克兰的国际医疗后送，而瑞士部分的邦愿意积极回应协调中心的要求。

中立的瑞士并非北约会员国。

瑞士联邦政府研究这项跨国请求，但最终仍决定婉拒收治俄乌战争中的伤患。

瑞士外交部在声明中说：「与其将伤患送至瑞士治疗不如就地支援，瑞士通常基于援助和人道主义承诺就能在现场提供更好、更有效的支援。」

「除此之外，根据中立法，此事执行起来会有困难，因为战区的伤患送来后，院方几乎无法分辨是一般平民或军人。」

外交部强调，作为人道主义援助的一环，瑞士已持续为冲突中的伤者支援各项复原措施。

声明说，瑞士已提供乌克兰利维夫（Lviv） 、苏米（Sumy） 、切尔尼戈夫（Chernihiv）等地主要医院所需的医疗器材，并提供物理治疗师的训练。

在俄罗斯2月24日入侵乌克兰没几天后，瑞士打破一贯中立的态度，决定和欧洲联盟（EU）一起对俄罗斯实施相同的制裁。

瑞士上个月坚称遵守严格的军事中立原则，不会让瑞士的战争物资经由第3国送到乌克兰。

© 2022 AFP