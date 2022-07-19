枪手遭检方求处极刑 美佛州校园枪击案将宣布量刑

（法新社佛州劳德岱堡18日电） 美国佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学2018年惊爆枪击案造成17人惨死，法院今天将宣布对枪手克鲁兹量刑。检方也当庭播放一段幸存者用手机录下的令人心碎影片。

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2018年2月14日情人节，当年19岁的克鲁兹（Nikolas Cruz）拿着合法购得的AR-15攻击步枪，闯入他曾就读的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）开枪滥射，造成14名学生与3名教职员死亡，另有17人受伤。克鲁兹于去年10月对17项一级谋杀罪名与17项谋杀未遂罪名认罪。

检察官萨茨（Mike Satz）指控这是场「冷酷、经过算计、手法巧妙且致命」的大屠杀。12人组成的陪审团将决定，现年23岁的克鲁兹将因而遭判死刑或无期徒刑。

萨茨在开庭陈述中表示：「我将向你们说明这起极度骇人的案件，说明被告如何目标明确、预先谋画，有计画地大规模谋杀14名青少年、1名体育主任、1名教师和1名教练。」

检方也当庭播放案发当时另名学生吉伯特（Danielle Gilbert）用手机录下的影片。影片音档已提供给旁听民众与媒体记者。

影片显示一群学生挤在教室里，试图躲避门外射进来的子弹，恐惧的尖叫声、哭泣声和伤者的呻吟多次被无情枪声打断，有人低声说：「这不可能是真的。」

播放影片时，吉伯特忍不住泪流满面。他说，教室里有1人被杀、3人受伤。

影片播放的同时，戴着黑色口罩的克鲁兹则用双手��住脸，低头盯着前方的桌子。

数名受害者家属情绪激动地离开法庭，还有人流下眼泪并拥抱身边的人。

这场审判是大规模枪击案凶嫌受审的罕见案例，因为这类凶嫌通常会在犯案后自杀，或是被警察当场击毙。

检方对克鲁兹求处极刑，但这项判决仍需要陪审团一致同意，否则他将被判终身监禁，不得假释。

© 2022 AFP