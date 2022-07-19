澳洲政府报告：暖化让特有物种濒危

（法新社雪梨19日电） 今天公布的政府报告「让人震惊地」指出，澳洲特有野生物种正因野火、旱灾、人类活动和全球暖化影响日渐消失，报告呼吁政府进行重大改革，保护受威胁的物种。

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这份5年一度的科学报告将于稍晚完整公布，但从今天发布的报告重要发现，可看出自然遭大范围破坏的状况，包括陆地和海洋都不能幸免。

报告指出，环境受破坏的状况受气候影响而更趋快速。20世纪初以来，澳洲陆地平均温度升高了摄氏1.4度。

环境部长皮伯塞克（Tanya Plibersek）表示，这是一份「令人震惊的文件」，「述说澳洲环境危机和衰退的故事」。

皮伯塞克是5月胜选上台的劳工党（Labor Party）成员，她表示，前保守党政府任内，她的前任环境部长在2021年12月收到这份报告，却从未发布，但「我不会把头埋在沙子里」。

报告主要调查结果显示，澳洲2019-2020年「黑色夏季」（Black Summer）森林大火烧毁超过800万公顷的原生植被，造成10亿至30亿只动物死亡或流离失所。

报告指出，海洋热浪在2016年、2017年和2020年导致大堡礁（Great Barrier Reef）大规模珊瑚白化，在那之后，今年3月份的政府报告发现，珊瑚礁再次大规模白化。

1990年以来，已有数百万公顷的原始森林被砍伐。

报告发现，2000年至2017年间，超过700万公顷的受威胁物种栖息地，在未根据澳洲环境保护法进行评估的情况下遭到清除。

5年来，澳洲环境保护法的受威胁物种名单又增列200多种具有国家重要性的动植物物种。

报告指出，「澳洲失去的哺乳动物物种比其他任何大陆都多」，被列为面临更大威胁的新物种数量，5年内增加了8%。

报告发现，澳洲城市快速扩张，导致城市热气、污染和垃圾随之增加，水和能源资源趋于紧绷。

报告指出：「雪梨因为开发，流失7成以上的原生植被。」

世界自然基金会澳洲分会（WWF-Australia）代理执行长劳瑞（Rachel Lowry）表示：「如果我们忽视这份报告的警告，那么澳洲东部的无尾熊等标志性物种，或者我们最大的滑翔哺乳动物『大型滑翔有袋动物』（Greater glider），将在我们的注视下永远消失。」

世界自然基金会澳洲分会表示，这份报告应该是促成更多投资和更强有力法律来保护澳洲野生动物与荒野的「转折点」。

劳瑞谴责现有的环境立法未保护受威胁物种，敦促新政府迅速采取行动。

© 2022 AFP