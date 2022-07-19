秘鲁女性吁联合国人权专员巴舍莱 协助应对暴力迫害

（法新社利马18日电） 包括跨性别者在内的大约30名秘鲁女性今天在首都利马发动抗议，控诉她们每天遭受暴力对待，要求联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）采取因应行动。

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身挂遇害女儿照片的抗议女性艾吉拉（Magaly Aguilar）告诉记者：「救命啊！秘鲁法律在糟蹋女性，因为它不保护我们，只会保护侵害者。」

示威女性身穿红衣并戴着白帽，重现反乌托邦小说「使女的故事」（The Handmaid's Tale）中情节。与此同时，曾担任智利总统的巴舍莱正在国际劳工组织（ILO）地区总部会见原住民团体。

现年29岁的跨性别维权人士卡瑞（Gahela Cari）表示：「我们要提醒巴舍莱秘鲁女性和多元性别者的遭遇。」

秘鲁2021年记录有案的女性遭遭暴力事件明显增加，包括146名女性遭到杀害，而前一年记录中的遇害女性为138名。

巴舍莱正在秘鲁进行正式访问，持续到20日。今天早上她受到秘鲁外长兰达（Cesar Landa）和司法部长谢洛（Felix Chero）迎接。

巴舍莱在秘鲁外交部表示，「我们持续强化秘鲁此地的人权议题」；并强调，她将继续应对秘鲁面临的各种挑战。

她在秘鲁国际劳工组织总部接见了亚马逊地区的主要原住民团体领袖，这些原住民向她反映了贩毒集团和盗伐林木者构成的骚扰和暴力气氛。

© 2022 AFP