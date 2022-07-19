美首席防疫专家佛奇：将于拜登任期结束前退休

（法新社华盛顿18日电） 美国白宫首席医疗顾问佛奇自1980年代以来主导全国传染病防治工作，在COVID-19疫情期间也频频亲上火线。现年81岁的他今天受访时说，总统拜登这一任期结束时，他也要退休了。

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佛奇（Anthony Fauci）告诉美国政治新闻网站Politico和美国有线电视新闻网（CNN），他将卸下国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长一职，在2025年1月之前另谋发展。

他接受CNN访问时说：「人显然不能无止尽地做同一件事。就算我年纪相当大了，也真的还想在生涯中做些其他事情。」

佛奇1984年获任命为国家过敏与传染病研究院院长，接连在7任总统治下效力。他告诉Politico，他没打算等COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情结束再卸任，因为短期内疫情不会止息。他说：「我认为大家要和病毒共存。」

当COVID-19病例最早在中国被发现、继而扩散全球时，佛奇就是备受信赖的可靠消息来源，他在媒体上常以一贯冷静和学院派风格来安抚民心。

但他对美国未能控制疫情的诚实态度，让他与前总统川普起了冲突，变成某些右翼分子的眼中钉。佛奇的家人曾受到死亡威胁和骚扰，他目前仍是维安保护对象。

不过，在Politico的访问中，他对于自己与川普的关系已经释怀。他说：「我们建立了一种很有意思的关系。两个人都出身纽约，观点和意识型态都不一样，但毕竟在同一个城市的环境下成长。我想我们在这方面有些关联。」

美国政府在1980年代因未能阻止爱滋病蔓延而饱受批评，佛奇首当其冲，但他后来成功与相关社运人士建立起密切合作关系。

佛奇的成就包括实施快速通道系统，让爱滋患者更易取得抗逆转录病毒药物，并与前总统老布希（George H. W. Bush）一起投入更多资源。

在前总统小布希（George W. Bush）任内，佛奇规划了「美国总统爱滋紧急救援计画」（President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR），有助于挽救非洲撒哈拉沙漠以南数以百万计人命。

佛奇身为科学家，为以前一度致命的炎症研发出有效疗法，也在了解爱滋病毒破坏人体免疫系统的过程中做出贡献。

佛奇虽然身兼多职，仍持续在马里兰州比塞大（Bethesda）的国家卫生研究院（NIH）临床中心治疗患者。

© 2022 AFP