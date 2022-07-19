补乌战�m武器库存 欧盟拟首设联合防御采购基金

（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天提议，斥资5亿欧元（约台币153亿元）供成员国进行防卫联合采购，补充支援乌克兰对抗俄罗斯入侵消�m掉的武器库存。

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这是欧盟（EU）首次提议成立这样的基金，未来2年将运用欧盟预算，协助各国补充武器库存。

负责内部市场事务的欧盟执行委员布勒东（Thierry Breton）表示：「（欧盟国家）已经动用各自的弹药、轻型和重型火炮、防空和反战车防御系统、以及甚至装甲车和战车的库存。」

他警告说：「这造成一个事实上的脆弱局面，现在有必要紧急予以处理。」

欧盟27个成员国之间国防开销差异甚大，且缺乏协调。邻近国家常重复投资，造成售价上扬，因而招致批评。

数十年来，有关布鲁塞尔在国防事务上是否应加强欧盟团结，一直有激烈争论。欧盟成员国大多也是北大西洋公约组织（NATO）盟国，因此往往对于达成协议采取行动来整合军事能力意兴阑珊。

不过在法国推动下，欧盟建立共同防务的雄心近年来已有进展，包括成员国去年已同意成立一个79亿欧元的国防基金，与今日提案属于不同计画。

按照最新提案，当乌克兰战争导致武器支出增加时，若至少3有个欧盟成员国提出武器采购请求，该基金将予以接受。

欧盟执委会表示，补充武器库存、更换苏联时代遗留的防御系统以及加强空中和飞弹防御系统，是欧盟的优先要务。（译者：杨明��/核稿：张正芊）

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