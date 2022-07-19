阿尔巴尼亚、北马其顿展开加入欧洲联盟谈判

（法新社布鲁塞尔19日电） 欧洲联盟（EU）今天与阿尔巴尼亚和北马其顿共和国展开入会谈判，两国停滞已久的加入程序终于重新开始推进。

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法新社报导，欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）向阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）和北马其顿总理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）热情地道贺。

范德赖恩说：「这是你们人民等待这么久而且努力这么多所追求的目标，这是他们理应获得的结果。」

加入现由27国组成的欧盟可能须经多年等待，但能跨出谈判这正式的一步，仍是候选国的一项小胜利。

科瓦切夫斯基说：「这令人非常满意，等待至今17年后，我们终于开始谈判了。」北马其顿入会阻碍重重，曾被迫更改国号。

他说：「我们正为自己的国家和人民开辟新视角，同时逐渐但笃定地加入欧洲大家庭。」

阿尔巴尼亚是在2009年申请入会。拉玛坦言，相关谈判可能需要一些时间。

他将英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）的名言稍加改动后表示：「我们知道，这不是结束的开始，而是开始的结束。」邱吉尔是在1942年说出这句名言，当时距离二战结束还有3年时间。

范德赖恩也为今天迈出的一步喝采，她指出，阿尔巴尼亚和北马其顿在推动改革以采纳欧洲规范和标准方面，已有长足进展。

范德赖恩说：「你们展现出韧性，你们对入会程序保有信心，你们强化了法治，你们打击了贪污，你们也有了媒体自由。」

她说：「你们有个充满活力的公民社会，你们推行了无数改革，同时你们也实现了经济现代化。」

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