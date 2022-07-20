义大利政治危机未歇 国会恐遭解散

（法新社罗马20日电） 义大利总理德拉吉发现，他无法确定分崩离析的联合内阁是否还能挽救，或提前举行大选已无可避免，这让该国政治危机今天来到紧要关头。

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义大利政治危机兹事体大，因为政府若是垮台，可能会在通膨猛烈的时刻，让社会弊病更加严重，让有待通过的预算持续拖延下去，使欧盟疫情后复苏基金也受到威胁，并让原已令人感到紧张不安的市场陷入混乱。

民调显示，义大利人大多希望74岁的德拉吉（Mario Draghi）能继续执掌义大利这个欧元区第3大经济体，直到迎来明年5月的大选。

然而，曾任欧洲中央银行（ECB）总裁的德拉吉矢言，唯有在联合内阁中意见分歧的各个政党拿出负责任的态度，他才愿意留任。

德拉吉今天上午将于参议院发表演说，可能表示自己已不再信任各党。

届时，义大利总统有权解散国会，并宣布于9月或10月举行选举。

但专家表示，德拉吉可能会要求各党取得共识，以解决义大利最迫在眉睫的问题，包括基本生活开销飙涨引发的危机、对经济衰退的担忧，以及重大改革和俄乌战争问题。

德拉吉发表谈话后，各党将各自阐述自己的立场。

德拉吉之后还将面临信任投票，这被认为是消除民粹主义政党 「五星运动」（5-Star Movement）上周在关键投票中拒绝支持他所造成伤害的关键一步。

若他挺过这些考验，众议院明天将再展开一次相同流程。

© 2022 AFP