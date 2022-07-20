乌克兰总统幕僚长：须在冬季前打赢俄乌战争

（法新社基辅19日电） 乌克兰总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）今天说，乌克兰必须在冬季前赢得与俄罗斯的战争，以防俄罗斯长期作战。

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叶尔马克告诉乌克兰「新时代」（Novoye Vremya）周刊：「对我们而言，非常重要的是不要让战争延长至冬季。冬季过后，俄罗斯将有更多时间攻城掠地，战况肯定变得更加艰困。对我们来说，重要的是不要给他们这种可能性。」

他重申基辅当局的观点，认为西方盟国应该供应更多武器，并说他现在指望美国做出的承诺，提供他们数十亿美元武器与经济支持。

美国总统拜登为了加快援助乌克兰，5月签署乌克兰民主防卫租借法（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act），将自下月起全面生效。

叶尔马克说：「我们的目标是胜利。」

他说，现阶段与俄罗斯进行的会谈，仅围绕在如何自封锁的港口输出乌克兰谷物，而不是如何终结俄罗斯2月入侵引发的冲突。

叶尔马克说：「在联合国居中协调下，正由军事与外交部会层级进行谈判。」

他强调：「我与联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）有联系，我不与俄罗斯人沟通。」

© 2022 AFP