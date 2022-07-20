俄罗斯盟国叙利亚宣布与乌克兰断交

（法新社大马士革20日电） 叙利亚今天宣布与乌克兰断绝外交关系，以支持亲密盟友俄罗斯，并表示此举是为回应基辅的断交行动。

广告 继续浏览后续

叙利亚外交部一位未具名官员告诉国营媒体叙利亚新闻社（SANA）：「叙利亚阿拉伯共和国已决定按对等原则回应乌克兰政府所作决定，与乌克兰断绝外交关系。」

叙利亚承认乌克兰东部顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）这两个俄罗斯支持的分离共和国之后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）已于6月底宣布与叙利亚断交。泽伦斯基当时说：「乌克兰与叙利亚之间将不再有关系。」

莫斯科于2月24日挥军入侵乌克兰之前，率先承认位在顿巴斯地区（Donbas）的顿内茨克和卢甘斯克两个共和国独立。叙利亚则是俄罗斯之外第一个承认这两个共和国独立的国家。

叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）领导的政府在长达10年的内战中，极度依赖俄罗斯支持。他于2018年已承认另两个俄罗斯支持的分离共和国，即乔治亚的阿布哈兹（Abkhazia）和南奥赛提亚（South Ossetia）。

乔治亚于1991年苏联解体后独立，国际间公认阿布哈兹和南奥赛提亚为乔治亚的领土，但俄罗斯和少数其他国家承认它们独立。

© 2022 AFP