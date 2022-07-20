国际特赦组织：缅甸军方埋设数量庞大地雷 构成战争罪行

（法新社曼谷20日电） 「国际特赦组织」今天表示，缅甸军政府部队正在他们与反政变战士交战的村庄周围埋设「数量庞大」的地雷，构成战争罪行。

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自缅甸去年发生政变以来，战火延烧全国大范围地区，并燃起与少数民族反叛团体的新冲突，反军方阵营成立「人民防卫部队」（People's Defence Force）与军政府战斗。

国际特赦组织（Amnesty International）说，研究人员造访缅泰边境的克耶邦（Kayah state）时，访问地雷幸存者、救治他们的医疗工作人员以及其他参与清除行动的人员。

他们说，有「可靠消息」指出，军方在至少20座村庄埋设地雷，其中包括在通往稻田的小径，导致许多平民伤亡。

国际特赦组织还说，他们也记录到军方在教堂周边和地面埋设地雷的案例。「士兵曾在居民的庭院、家门口、甚至厕所外设置地雷。」

这个人权团体说，反军政府组织成员试图在部分地区清除地雷。但他们「只靠着双手和基本设备，没有任何专业训练」。

国际特赦组织资深危机顾问拉杰（Rawya Rageh）说：「我们从惨痛经历中得知，平民死伤将随时间过去而增加，广泛遍布的污染让人们难以返回家园和农田。」

缅甸并非联合国禁止使用、储存或开发杀伤性地雷公约的签署国。（实习编译：李婕瑜/核稿：刘文瑜）

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