威克瑞米辛赫毕生雄心实现 当选斯里兰卡总统

（法新社可伦坡20日电） 斯里兰卡新总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天当选，使这位资深的精明政治人物毕生雄心得以实现。他的表舅贾亚瓦德奈（Junius Jayewardene）也曾担任总统。

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出任过6届总理的威克瑞米辛赫获有前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）所属政党斯里兰卡人民阵线（SLPP）支持。拉贾帕克萨在遭人民抗议后，出奔海外并在上周辞职。

立场亲西方的威克瑞米辛赫数十年来一直期盼当上总统。斯里兰卡有些家族长期对政坛投下巨大身影，贾亚瓦德奈就是斯里兰卡在位最久的领导人之一，前后掌权12年，直到1989年卸任。

贾亚瓦德奈当年有「老狐狸」之称，以狡猾知名，但在外界看来，他的表甥是个更为精明的权力内斗领航人。

威克瑞米辛赫出生在富裕且政治关系良好的家庭，他的家庭最初经营出版和种植事业。他在学校毕业后，曾在家族报纸担任过记者。

贾亚瓦德奈1977年安排威克瑞米辛赫出任副外长，将表甥带入政坛，因此评论家戏称，他们所属联合国民党（UNP）的英文缩写实际上含义是表舅与表甥。

拉贾帕克萨今年5月任命73岁的威克瑞米辛赫为总理，后者1999年和2005年都曾竞选总统败北；而联合国民党在2020年国会选举惨败，满头银发的威克瑞米辛赫成了唯一该党籍国会议员。

不过他凭藉着政治手腕，仍能智取政治对手，跃登总统大位。

如今他必须应对斯里兰卡最严重的经济危机，同时尽管他获得斯里兰卡人民阵线支持，将拉贾帕克萨驱逐的示威民众也一直要求他下台，指控他维护拉贾帕克萨家人的利益。

分析家指出，如果抗议民众走上街头反对他，他将采取严厉镇压手段。

威克瑞米辛赫的妻子是英文教师，两人没有子女，因此已立下遗嘱，身后财产将赠与威克瑞米辛赫的母校以及两人读过的大学。

© 2022 AFP