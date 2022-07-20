密克罗尼西亚出现COVID-19 不再是零病例国家

（法新社马绍尔群岛首都马久罗20日电） 西太平洋上的密克罗尼西亚联邦证实境内两座小岛出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）社区病例，因此已不再是全球极少数没有COVID-19病例的国家之一。

广告 继续浏览后续

密克罗尼西亚位于巴布亚纽几内亚北方约1600公里处，全国由607个岛屿组成，除了在边境发现且正在隔离的零星病例之外，一直未受COVID-19疫情波及，直到两名学生本周稍早从首都所在的彭佩岛（Pohnpei）抵达科斯瑞岛（Kosrae），被验出病毒阳性反应。 当地卫生官员后来证实，这两名学生的11名家人之中，又有10起阳性病例。 总统帕努埃洛（David Panuelo）办公室昨天发布声明表示，密克罗尼西亚面临「迅速发展的情势」，同时证实科斯瑞岛和彭佩岛上还有数十起病例。

卫生当局建议民众不要群聚、随时戴上口罩，但也表示「所有公共服务维持开放」。

随后，科斯瑞岛一所医院发现，28名出现类似流感症状的患者中，有25人的COVID-19采检结果呈阳性反应。

COVID-19疫情在密克罗尼西亚扩散，意味着马绍尔群岛和吐瓦鲁可能是目前仅存两个没有COVID-19病例的太平洋国家。

密克罗尼西亚规划于8月1日取消边境管制，但访客必须出示完整接种疫苗及采检阴性证明才能入境。 帕努埃洛5月宣布取消边境管制措施时说，希望开放边境能鼓励全国10万人口尽可能去接种疫苗。

© 2022 AFP