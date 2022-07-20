巴农拒作证被控藐视国会 美检：他自认凌驾于法律之上

（法新社华盛顿19日电） 美检今天表示，前总统川普前幕僚巴农认为自己「凌驾于法律之上」，违抗联邦众议院调查1月6日国会大厦暴动发出的传票，拒绝在议员前作证，有关他藐视国会的联邦审判已展开。

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众院委员会发出数十张传票，要求有关人员就川普支持者2021年1月6日袭击国会一案作证，曾在2016年美国总统大选担任川普操盘手的前白宫首席顾问巴农（Steve Bannon）便是其一。

68岁的巴农不愿出席作证，且拒绝配合传票交出与袭击国会大厦和导致这场事件的相关资料，被控两项藐视罪名。

检察官范恩（Amanda Vaughn）今天在华盛顿的法院对12名陪审员和两名候补陪审员组成的陪审团说：「被告认为他凌驾于法律之上。这就是我们今天在这里的原因。」

范恩说，去年9月发出的传票「没有选择性。这不是请求。也不是邀请。这属于强制性。」

她说：「即使在国会驳回他拒绝遵守传票规定的理由后，他仍无视命令，不理会可能因此遭刑事起诉的多重警告。」

巴农的委任律师柯可兰（Evan Corcoran）否认巴农无视传票，表示双方当时正在为作证日期「进行协商与讨论」，仍有空间存在，并指出这是众院委员会的标准程序。

调查小组说，在数以千计川普支持者冲进国会大厦，企图阻止国会认证民主党候选人拜登胜选的前一天，巴农与川普谈过话。

柯可兰表示，控告巴农藐视的决定具有政治动机，还说「政治是美国联邦众议院的命脉，这「侵犯了他们做出的每一项决定」。

范恩说，委员会有理由相信巴农和其他川普顾问可能掌握有关白宫与国会攻击者之间的联系资讯。

巴农拒绝作证数个月后，本月终于同意配合众院调查，检方此前表示，此举是「避免被究责的最后一搏」。

巴农的律师曾试图推延审判，但美国地方法院法官尼柯尔斯（Carl Nichols）驳回这项请求。

倘若巴农在预计迅速进行的审判中被判有罪，恐将因这两项罪名别被判30天至一年徒刑。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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