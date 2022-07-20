教宗将访加拿大原民寄宿学校 为教会虐待儿童致歉

（法新社加拿大马斯克瓦西斯20日综合外电报导）天主教教宗方济各将于本月25日造访加拿大原住民部落马斯克瓦西斯，为教会先前一个世纪虐待原住民儿童致歉，部分人士希望受害者藉此获得一定程度宽慰。

广告 继续浏览后续

马斯克瓦西斯（Maskwacis）拥有1.9万人口，位处加拿大亚伯达省（Alberta）艾德蒙顿市（Edmonton）北方约100公里；这个小部落数十年来受此创伤所萦绕。

教宗方济各（Pope Francis）将拜访马斯克瓦西斯一所由教会管理的公立寄宿学校遗址，原住民儿童曾受同化政策所迫在该地隔离。

当年幸存的原住民儿童许多仍居住于马斯克瓦西斯等城镇。厄米尼斯金克里原住民部落（Ermineskin Cree Nation）酋长厄米尼斯金（Randy Ermineskin）告诉法新社：「他们或许会听到一些有助于他们在人生中前进的话。」

加拿大原住民代表团4月前往梵蒂冈访问，力劝85岁的教宗来一场原本难以想像的加拿大之旅。长期捍卫原住民权利的李特柴德（Wilton "Willie" Littlechild）是团员之一。

87岁的李特柴德不仅是前任部落酋长，也是一名律师。他说：「来自教宗的道歉将会带来很大影响。」

幼时在寄宿学校渡过14年时光的李特柴德表示：「一旦有了道歉与原谅，他们才会开始感受到治愈，然后他们将会得到了结。」

在加拿大大草原地区西部边缘的马斯克瓦西斯，一块被杂草和蒲公英挡住的朴素牌匾标示出厄米尼斯金印第安寄宿学校遗址。教宗将于该地现身。

教会曾管理加拿大全国各地的139所公立寄宿学校，厄米尼斯金印第安寄宿学校于1976年关闭前，是其中最大学校之一，包括伊努特人（Inuit）和梅蒂人（Metis）在内的约15万名原住民儿童，因为一项后来失败的同化政策被迫在该地上学。

学生与他们的家庭、语言和文化断绝联系。许多学生受到老师和校长的体罚与性侵，还有数千人被认为死于疾病、疏于照顾及营养不良。

加拿大多年来尝试克服这段惨痛过去，但近几个月在寄宿学校遗址发现了数百名原住民儿童遗体被埋葬于无名坟墓中，已将国家和教会如何使他们遭受苦难的现实烙印于民族意识之上。

© 2022 AFP