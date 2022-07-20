时尚名鞋Manolo Blahnik 花22年在中国打赢商标战

（法新社伦敦19日电） 影集「欲望城市」中大人物拿来向女主角凯莉求婚的奢华时尚名鞋，其制造商马诺洛・伯拉尼克今天宣布，在中国最高法院做出对其有利的判决后，终于赢得这场长达22年的商标战。

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这个商标权争议始于1999年，当时一位商人使用Manolo & Blahnik作为商标，并在1年后获得中国有关当局核可。

马诺洛・伯拉尼克（Manolo Blahnik）这家以创办人兼创意总监名字命名的英国公司，在2000年向中国当局提起诉讼。

但会发生此案，有部分问题在于，中国的商标注册制度，倾向依循「先注册先赢」的原则。该案一直拖到现在，才由中国最高人民法院做出裁决。

西班牙设计师伯拉尼克在公司声明中说：「对于来自中国与国际间，以及时尚圈内、外的支持，我们十分谦卑，也由衷感谢。」

伯拉尼克的商品享誉全球，尤其在热门影集「欲望城市」（Sex and the City）中，大人物（Mr. Big）捧着Manolo Blahnik的高跟鞋取代钻戒，单膝下跪向女主角凯莉求婚的一幕后，Manolo Blahnik变得更加炙手可热。

这场法律战意味着Manolo Blahnik在过去超过20年时间，都未能进到获利可能极为可观的中国市场。

伯拉尼克的侄女、公司执行长克莉丝蒂娜・伯拉尼克（Kristina Blahnik）说：「我们十分期待，能藉由分享马诺洛的故事、创作和热情，来参与公司充满活力的未来。」

她补充说：「为了维护我叔叔马诺洛、我们的客户和生意上的利益，Manolo Blahnik将持续在全球努力保护其商标。」

© 2022 AFP