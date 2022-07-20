绿色和平：中国今年加速批准新燃煤电厂计画

（法新社北京20日电） 国际性非政府组织「绿色和平组织」（Greenpeace）今天指出，中国今年加速批准设立新的燃煤发电厂，当局试图降低因缺电导致经济受创的风险。 中国是举世最大温室气体排放国，国家主席习近平去年矢言自2026年起逐步减少使用煤炭，以此作为雄心勃勃国家气候承诺其中一环。 然而，即使全球各地都感受到气候变迁带来的致命性冲击，由于中国政府聚焦因应经济挑战，倡议人士担心那些目标恐怕难以达成。 据绿色和平组织研究显示，今年首季中国监管机构一共批准总装置容量8.63 GW（gigawatt，百万��）的燃煤电厂计画。环保人士指出，这已接近去年批准燃煤电厂总装置容量的一半。 绿色和平北京办公室气候与能源项目主任吴婧涵说：「打造更大燃煤发电能量不会给中国带来能源安全…中国燃煤电厂产能过剩，电力不足源自于发电、电网、负载和储存上整合不良。」

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中国批准新燃煤电厂数量去年中曾经下降，但因供给短缺而普遍停电后，这个数字同年稍晚不减反增。 中国今夏遭遇威力强大热浪侵袭，家庭和企业启动冷气，用电量激增。中国约6成电力供应来自燃煤，当局已要求本国煤炭业者今年将产能增加3亿吨。 严厉的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫政策和延长的供应链中断，导致中国经济发展停滞。当局正研议推动大规模基础建设计画来刺激成长，而此举将极度仰赖煤电。

中国是全球最大煤炭生产和消费国，并已承诺碳排放于2030年前达到最高峰。分析家担心，经济目标恐怕会让中国偏离此一承诺。

© 2022 AFP