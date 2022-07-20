美控俄罗斯蠢蠢欲动 要开始并吞更多乌克兰领土

（法新社华盛顿19日电） 俄罗斯今天遭美国指控，已经依计画展开行动，准备要并吞更多乌克兰领土。

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美国国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）告诉记者说：「俄罗斯正在为并吞掌控下的乌克兰国土做准备，直接侵犯了乌克兰主权。」

柯比说：「俄罗斯正推出一个你可以称之为并吞版的剧本，与我们2014年看到的十分类似」，当时俄国入侵克里米亚（Crimea），并最后将其并吞。

柯比表示：「俄罗斯已经在其掌控的乌克兰领土，安插非法的代理官员。」

他表示，俄罗斯已计划在其控制的乌克兰地区进行「假公投」，最早可能就在9月。

柯比提到：「以武力并吞严重违反联合国宪章（UN Charter），我们不会让它在不被挑战和不受惩罚的情况下发生。」

柯比表示，他「揭露了」俄罗斯的计画，「好让全世界知道一切所谓的并吞都是有预谋的、非法和不正当的」。

他说：「我们将与盟国和伙伴一致快速、有力地做出回应，我们将制裁俄罗斯安排的傀儡和代理人。」

柯比表示，俄罗斯计划并吞的目标，包括刻松（Kherson）、札波罗热（Zaporizhzhia），以及顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk）所有地区。

© 2022 AFP