英相强生国会告别演说：再见了，宝贝

（法新社伦敦20日电） 英国首相强生今天在国会进行告别演说，在近日变节而将他拉下马的自家保守党议员给以的最后喝采中，他用西班牙文说：「再见了，宝贝！」（Hasta la vista, baby!）

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英国国会下议院明天开始夏季休会，新首相人选将于9月5日重新开议时宣布。

在野工党党魁施凯尔（Keir Starmer）拿剩下的3位保守党候选人前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、国际贸易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）唇枪舌剑彼此激烈攻击的内容酸保守党。

据报导，强生（Boris Johnson）的人马正在搞「除了苏纳克谁都可以」的小动作，指控苏纳克在包括「派对门」等诸多丑闻后策动内阁造反，于本月稍早将强生拉下马。

强生提到保守党党魁之争时说：「我没有特别密切地关注此事。」

不过他对苏纳克于疫情期间的经济治理赞美有加，并且强调3位候选人中的任何一位「都像家用洗洁剂般，可以轻松清扫」工党。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）议题上，强生向来将施凯尔刻画为「马后炮队长」（Captain Hindsight），挖苦他是「一根大而无当的人肉系缆柱」（a great pointless human bollard）。

保守党党魁之争今天稍后已选出苏纳克和特拉斯为最后两位候选人，再于8月间由党员投票产生最后出线人选。

强生给候选人建言，敦促他们「亲近美国、力挺乌克兰、支持各地的自由民主」。

他提到，「减税，在办得到的地方松绑法规，让这里成为最适合生活和投资的地方…专注前路，但也永远要记得看后视镜」、「还要切记，重要的不是推特，是人民把我们送到这里来的」。

58岁的强生说，担任首相是他毕生「最大荣幸」，「我帮忙保守党取得40年来最高过半席次，让英国政坛大洗牌」。

「我们已经改造我们的民主、恢复国家独立…我已经帮助国家渡过大流行、帮助将另一个国家从野蛮暴行拯救出来。」

他说：「大体上任务都已完成。」

© 2022 AFP