蒲亭称俄天然气公司将履行义务 讥西方依靠绿能

（法新社德黑兰19日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天说，国营的俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）将「全力」履行所有义务，并嘲笑西方国家仰赖绿色能源。

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蒲亭今天在伊朗首都德黑兰（Tehran）会晤伊朗和土耳其领袖后对记者说：「俄罗斯天然气工业公司已经、正在，也将会全力履行其所有义务。」

自蒲亭2月24日挥军入侵乌克兰，西方国家祭出制裁回应莫斯科当局后，俄国已着手开始减少天然气运输，以防欧洲联盟（EU）国家补充储备，促使欧洲联盟执行委员会（European Commission）为度过今年冬季研拟「降低天然气需求计画」。

蒲亭在德黑兰发表谈话时，嘲讽西方寻求减少对化石燃料的依赖并转向绿色能源。

蒲亭讽刺说：「他们是非传统关系领域里的优秀专家，而在能源领域方面，他们也决定依赖非传统类型能源，太阳和风。」

「他们自己关闭一切，然后找人来怪罪，如果不是那么可悲的话，其实还满好笑的。」

今年5月，欧盟领袖同意在年底前停止进口多数俄罗斯石油，以针对干预乌克兰一事对俄罗斯祭出空前制裁，但欧盟迟未对俄罗斯天然气实施全面禁令。

© 2022 AFP