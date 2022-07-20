非洲求职诈骗多 应徵联合国工作小心是骗局

（法新社奈洛比19日电） 从银行工作到跨国企业职缺，非洲社群媒体满是诱人的工作机会。不过媒体调查发现，这类型广告很多都是假的，是为了骗钱或窃取个资设下的骗局。

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在年轻失业人口超过160万人的肯亚，刚从大学毕业的姆旺吉（Job Mwangi）在领英（LinkedIn）网页看到联合国环境规划署（UNEP）招聘助理的公告，自认已进入决选名单。

通过两次线上测试后，他被要求支付2000肯亚币（约新台币508元）的「疏通费」，以取得面试机会。

他接受法新社事实查核（AFP Fact Check）访问时表示：「招聘公告的一切似乎都合乎法律。」

「我被要求支付1000肯亚币（新台币254元）接受医疗和放射性检查…但后来检查没做，因为他们跟我说，会等面试当天到了联合国办公室再检查。」

而说好要来接他和另外30多名求职者前往联合国办公室的接驳车，最后也没出现。

「我们等联合国巴士等了约1小时，但车子没出现，所以我们决定自己坐客运去。」

「到了大门口，我们说联合国环境规划署请我们来面试，大门警卫听了哈哈大笑，跟我们说我们被骗了。」

姆旺吉向警方报案，但完全没有下文。

这种骗局在非洲司空见惯，联合国机构三不五时就会警告求职者提防假广告。

联合国环境规划署在官网上说：「联合国环境规划署不会在招聘的任何阶段（应徵、面试、处理、培训）收取任何费用，也不会向求职者索取银行帐户资讯。」

脸书关键字搜寻发现，数十个页面张贴假职缺，用精心雕琢的文字吸引肥羊上门，其中许多话术似曾相识，雷同处不外乎就是截止日期短、高薪、外部连结要求填写个人资料等。

诈骗者也会使用知名机构和企业的商标，让钓鱼信件更具可信度。

数据新闻与公民技术倡议组织Code for Africa发现， 2020年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间失业人数飙升时，约30个拥有超过18万4000名追随者的脸书帐号、群组和页面，以假广告瞄准肯亚毫无戒心的求职者。

分析家说，这些骗局是抓准求职者急着找工作的心态，正因为太心急，通常不会查核求职广告是否真实，甚至有人会毫不迟疑地汇出款项，希望这样能让他们更容易拿到职位。

© 2022 AFP