IEA：全球电力需求成长大幅趋缓 可能持续至明年

（法新社巴黎20日电） 国际能源总署（IEA）今天指出，因为经济成长迟滞以及能源价格飙涨，全球今年电力需求成长大幅趋缓，而这个趋势可能会持续到明年。

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国际能源总署的「电力市场报告」（Electricity Market Report）中说：「2022年电力需求成长大幅趋缓。」

报告中说：「2021年全球电力需求在防疫封锁措施放松而致经济快速复苏带动下，强力成长6%，至于2022年，我们预期成长会趋缓至2.4%，大约与2015至2019年的平均成长率相同。」

「这反映出全球经济成长趋缓、俄罗斯入侵乌克兰后能源价格走高，以及公共卫生限制措施重现，特别是在中国。」

上述报告指出，今年电力产业的碳排放量很可能会小幅降低。

「全球电力产业的二氧化碳排放量在2021年增加到历史新高后，很可能在2022年减少，尽管减少幅度不到1%。」

报告并说，再生能源的成长速度已超出需求，并正取代化石燃料。

然而能源总署发现，由于天然气价格偏高以及供应受限，在燃煤发电厂有闲置产能的市场，煤炭正取代天然气的发电功能。

© 2022 AFP