前妻伊凡娜猝逝 川普携3儿女向她告别

（法新社纽约20日电） 美国前总统川普和他最年长的儿女今天齐聚纽约一座教堂，向上周辞世的第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）告别。

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小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump）与父亲及前第一夫人梅兰妮亚（Melania）一同在曼哈顿上东区（Upper East Side）的圣文生－费瑞教堂（St. Vincent Ferrer Church）参加伊凡娜的丧礼。

川普家族成员神情肃穆地看着伊凡娜的棺木被抬进教堂，准备开始下午1时30分的安息礼拜仪式。

法新社摄影记者看见，川普和梅兰妮亚从侧门进入，伊凡娜的丧礼在高度维安下举行。

「纽约邮报」（New York Post）报导，艾瑞克在教堂里告诉前来致哀的人，出生于捷克的母亲，一直是「美国梦的体现」和「一股自然力量」。

伊凡娜14日在纽约市的住家辞世，享寿73岁，死因为「钝性冲击创伤」，据报可能是从楼梯跌落致死。

伊凡娜当过模特儿，在前捷克斯洛伐克的共产统治下长大，1977年嫁给当时崭露头角的房地产开发商川普。在1980年代，两人是纽约最受瞩目的权贵夫妻档之一。

后来川普与第2任妻子梅波斯（Marla Maples）高调传绯闻，纽约小报大书特书，伊凡娜后于1992年与川普离婚。

伊凡娜离婚后依旧活得多采多姿，享受着成功的商业生涯，推出一系列高级订制服、时尚珠宝和美妆产品，并撰写许多书籍。

一生梅开四度的她，嫁给川普前有过一次婚姻，与川普离婚后又结了两次婚。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

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