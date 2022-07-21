拜登宣布砸大钱打造基础建设 因应气候变迁

（法新社麻州索麦塞20日电） 热浪席卷美欧之际，美国总统拜登今天发布行政命令推动离岸风电、投资23亿美元打造基础建设因应气候变迁，但未应议员要求正式宣布气候紧急状态。

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拜登在麻州1间前身为燃煤发电厂访问时宣布这些行政命令。与此同时，美国和欧洲正经历破纪录的高温，约1亿美国人本周将面临高温警报。

拜登表示：「气候变迁实际上就是对我们国家和世界的生存威胁，这是紧急状况，紧急状况，我会这样看。」

「我们的公民和社区健康确实受到威胁…我们的国家安全受到威胁…我们的经济也处于危险之中，所以我们必须采取行动。」

根据拜登的行政命令，联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency）将提供23亿美元资金协助各州开设避暑中心，以及因应气候变迁的其他影响。拜登也宣布对国内离岸风电提供援助，在墨西哥湾推动新离岸风电计画。

拜登去年展开任期时，承诺兑现因应全球气候危机的选举支票，但却一再遭受打击。

上任第一天拜登就签署行政命令，带美国重回巴黎气候协议，后来他又雄心勃勃宣布，2030年前，要让美国温室气体排放量比2005年减少50%至52%。

但他包含5500亿美元洁净能源和其他气候倡议的「重建美好未来」（Build Back Better）法案，因为未能在国会取得必要的支持，几乎确定胎死腹中。

此外，倾向保守派的最高法院上月裁定，未经国会批准，环境保护署（EPA）不得发布广泛的温室气体法规。

© 2022 AFP