比利时国会通过换囚 涉及恐攻伊朗外交官或获释

（法新社布鲁塞尔20日电） 比利时国会议员今天批准备受批评、允许与伊朗换囚的协议，可能为一名因恐怖主义罪名遭判刑的伊朗外交官获释开启道路。

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经过两天激烈辩论，国会以79票对41票支持这项协议。这份协议已于7月6日取得国会一个委员会批准。

包括比利时人和流亡的伊朗反对运动成员在内，批评者表示，面对德黑兰实际上等同劫持人质的情况，比利时正在让步。

但总理德克鲁（Alexander De Croo）政府主张，这是让被伊朗关押的比利时援助工作者凡德克提尔（Olivier Vandecasteele）重获自由的唯一办法。

这意味比利时将释放、甚至可能赦免去年因涉嫌发动炸弹攻击被判20年徒刑的伊朗外交官阿塞迪（Assadollah Assadi）。

比利时反对派声称与德黑兰的协议是为了让阿塞迪获释而「量身定做」，伊朗流亡人士并发起街头抗议和激烈的游说活动。

50岁的阿塞迪因策划恐怖攻击被判有罪，那场攻击原定2018年6月发动，所幸被比利时警方及时破获。

比利时安特卫普（Antwerp）法院裁定，阿塞迪代表伊朗情治机构策划这场行动，而他当时是驻奥地利特使，因此在比利时没有豁免权。

但德黑兰反应激烈，要求比利时承认阿塞迪的外交地位并释放他。

本月稍早，比利时司法部长奎克恩柏纳（Vincent Van Quickenborne）向欧洲议会议员提交「关于移交被判刑人」的协议，协议文字试图与阿塞迪案脱钩。

但奎克恩柏纳坦承，一旦「所谓的外交官」被捕，比利时的「利益」和其在伊朗的200名国民就成为潜在报复目标。

© 2022 AFP