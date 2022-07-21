美国会暴动夏季终场听证会 将聚焦川普当天言行

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦众议院针对前总统川普支持者去年1月6日闯入国会大厦事件成立的调查委员会，今天将举行已安排的最后一场公开听证会并在黄金时段电视转播，聚焦分析川普当天一举一动。

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调查委员会由7位民主党众议员和2名共和党众议员组成，在发生这场国会大厦动乱后，他们都在川普（Donald Trump）弹劾案投下赞成票。

其中民主党众议员路里亚（Elaine Luria）表示，「事情很简单。他没做任何事来让暴动实际上停止」，即使「他的幕僚不断要求他采取行动、采取更多行动」。

路里亚告诉美国有线电视新闻网（CNN），调查委员会今天将检查川普当天「每分每秒」言行，从他在白宫附近对支持者发表激昂演说、宣称自己2020年11月总统大选的胜利被偷走，到他终于对躁动群众说他们「很棒」、但现在该是回家时刻。

调查委员会的共和党籍副主席钱尼（Liz Cheney）表示，委员会将呈现证据，证明「川普当天从未拿起电话命令他的行政单位帮忙」。「在好几个小时期间，川普都拒绝介入让它停止。」

委员会已传唤数名川普的顾问和幕僚，以判断川普的支持者当天试图阻止美国国会联席会议认证民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜选，川普或他的伙伴是否参与策画或鼓励这项行动。

美东时间今天晚间8时在华府举行、预计进行2小时的听证会，是调查委员会召开的第8场听证会，也预定是今年夏天最后一场，但委员会不排除加开。第一场公开听证会当时也在黄金时段透过电视转播。

今天排定2名证人发表电视实况转播证词，包括前白宫副新闻秘书马修斯（Sarah Matthews）和前白宫副国家安全顾问博明（Matt Pottinger），两人在国会暴动当天双双请辞。

调查委员会成员透露，今天的听证会还将播放前白宫律师西波隆尼（Pat Cipollone）的录影证词片段。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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