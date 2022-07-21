防乘客意外 孟加拉法官禁火车顶端坐人

（法新社达卡21日电） 孟加拉检方表示，法院今天禁止火车顶端坐人，以防乘客发生意外丧命。在孟加拉假日高峰期间，火车顶端坐人是常见景象。

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孟加拉高等法院2名法官塔路克德（Nazrul Islam Talukder）和哈雅特（Khizir Hayat）在庭上通过火车顶端禁坐令，以配合针对孟加拉铁路公司（Bangladesh Railway）的肃贪行动，这是一家国营独占企业。

孟加拉民众乘坐火车车厢顶端的原因在于不愿买票，或因每逢伊斯兰教重大节日总有数千万人返乡，以致一票难求。

这种行径的危险性高，在孟加拉长达3600公里的铁路线上，经常有火车顶端乘客因跌落地面或撞击树木和低间隙的桥梁而丧生。

据说铁路员工会收受贿赂，容许民众坐上车顶。

孟加拉当地媒体报导，塔路克德法官说，火车是公共财产，而非赚取外快的工具。

这位法官在庭上说：「这些爬上车顶或站在车顶的民众没有行贿吗？这涉及贪腐行为。」

法官下令孟加拉铁路公司员工，必须全面禁止火车顶端坐人。副总检察长马尼克（Amin Uddin Manik）告诉记者，若有违反禁令的情事发生，铁路官员可能会遭受惩处。

© 2022 AFP