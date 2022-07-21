6届总理接任斯里兰卡新总统 将筹组联合政府

（法新社斯里兰卡首都21日电） 先前曾6度担任斯里兰卡总理的威克瑞米辛赫办公室宣布，73岁的威克瑞米辛赫今天宣誓担任这个遭危机重创的南亚国家的总统，之后将筹组联合政府。

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威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的办公室发布声明说，由国会议员选出的威克瑞米辛赫在受到严密护卫的国会大楼内向首席大法官贾雅苏瑞亚（Jayantha Jayasuriya）宣誓就职。

威克瑞米辛赫宣誓时，斯里兰卡警察首长和军方高阶将领都站在他身后，国会议长阿贝瓦达纳（Mahinda Abeywardana）也在场。

这场简短的宣誓仪式原本要透过当地电视直播，但直播却在宣誓开始前无故被切断。

官员表示，已针对这起意外故障状况展开调查。

官方消息人士说，这位新任领袖预计将组成不超过30位部长的内阁，要带领国家度过脱离英国独立以来最严重的经济危机。

斯里兰卡正在经历长时间停电，全国2200万人连月来一直饱受燃料、粮食和药品短缺之苦。

民众对于这种艰困生活的愤怒日前终于达到沸点，数以万计抗议民众9日闯入前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使拉贾帕克萨下台，替威克瑞米辛赫当选一事清除障碍。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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