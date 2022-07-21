AI工具DALL・E开放100万人大型公测

（法新社旧金山20日电） 人工智慧研究组织OpenAI今天表示，100万人渴望尝鲜使用新的人工智慧（AI）工具DALL・E，运用这项工具只需文字描述即可创建图像。

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DALL・E是一种理解文字描述并产生图像的尖端软体，OpenAI正在对DALL・E进行大规模Beta测试。

尽管AI的到来让人们担心，从客户服务到新闻业等领域，人类会被机器取代，但科技爱好者更将这项技术视为机遇而非威胁。

OpenAI官网上的影片显示，DALL・E生成了北极熊弹吉他的图像、无尾熊灌篮的照片以及名画「蒙娜丽莎」，但发型变成只留头顶中间头发的莫霍克（mohawk）发型。

OpenAI透过文章表示：「我们已经看到人们使用DALL・E为年轻的癌症患者制作音乐影片、杂志封面，并将新颖的概念带入生活。」

OpenAI指出，将在未来几周内发送邀请给等待名单上的100万人，以试用这项工具的最新版本。

由于担心DALL・E和类似工具可能遭滥用在散布假讯息，OpenAI提到，已经跟研究人员和开发人员合作建立保护措施，以遏制DALL・E被滥用于欺骗等行径。

OpenAI表示：「我们拒绝上传含有真实脸孔的图像，并试图创造公众人物的肖像，包括名人和杰出的政治人物。」

OpenAI指出，DALL・E内建的过滤器可阻止其政策禁止的暴力、政治、色情或其他内容，且该系统也避免做出对种族或性别的假设。

© 2022 AFP