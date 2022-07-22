不甩欧盟天然气减量令 匈牙利外长赴俄寻求加购

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯寻求与匈牙利发展战略关系，外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天表示，莫斯科会考虑布达佩斯当局提出今年增加天然气供应之请。匈牙利此举恐惹欧盟不快。

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匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）赴莫斯科讨论额外购买7亿立方公尺的天然气，但出访未事先公布。

根据匈牙利天然气管线公司FGSZ的数据，7亿立方公尺的量约合匈牙利2020年天然气消耗量的6.7%。

拉夫罗夫在与西亚尔托的记者会上说：「我们的同僚今天传达匈牙利政府对今年新购天然气的兴趣，我方会考量这个请求。」

俄国以种种原因，向多个欧盟国家停止或减少输送天然气，但均被视为实则报复欧洲制裁俄国侵乌的托辞。

匈牙利非常仰赖俄国石油和天然气，目前65%的石油与80%的天然气自俄进口；匈牙利上周宣称能源危机正处于「危险状态」。

尽管已对关键产品设定一连串价格上限，匈牙利的通膨最近几个月仍达双位数，是20多年来首见。

西亚尔托另要和俄国负责能源部门的副总理诺瓦克（Alexander Novak）会面。

欧盟昨天发出因应指南要求成员国减少15%的用量并准备实施配给，以摆脱俄国断供要胁。欧盟执委会呼吁所有成员自愿遵守从今年8月至明年3月减少15%天然气使用，一旦供应吃紧时，欧盟当局将可强制实施这项目标。

© 2022 AFP