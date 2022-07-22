乌俄将在土耳其签协议 恢复黑海谷物出口

（法新社基辅21日电） 乌克兰与俄罗斯明天将签署协议，解除黑海谷物出口封锁，缓解全球粮食危机。

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但在乌克兰发生的冲突仍无降温迹象，俄罗斯今天发射炮弹轰炸乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv），这座城市已遭炮轰数周。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天将抵达土耳其，出席在伊斯坦堡多尔玛巴赫切宫（Dolmabahce Palace）举行的谷物协议签署仪式。

这是自俄罗斯2月挥军入侵乌克兰以来，交战双方达成的第一个重大协议。俄乌战争导致全球粮食价格攀升，全球一些贫困国家的民众面临饥饿。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的发言人卡林（Ibrahim Kalin）在推特（Twitter）发文说，在艾尔段、古特瑞斯与乌克兰及俄罗斯代表团主持下，这份协议明天将在伊斯坦堡签署。

乌克兰与俄罗斯是全球两大谷物生产国，现在却在欧洲最富饶的地区交战，这场战争已打了5个月。

由于俄罗斯军舰封锁乌克兰港口，加上基辅为防止可怕的两栖攻击发生，在港口铺设水雷，有多达2500万吨的小麦等谷物无法出口。

© 2022 AFP