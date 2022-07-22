俄国营核企业耗资250亿美元 为埃及建首座核电厂

（法新社开罗22日电） 俄罗斯国营核子企业（Rosatom）已展开埃及第一座核能发电厂的建设工作，这项耗资大约250亿美元的工程，堪称两国数十年来规模最大的合作计画。

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Rosatom发布声明称，埃及电力部长夏克（Mohamed Shaker）和Rosatom执行长李卡契夫（Alexey Likhachev）在20日为达巴（El-Dabaa）核电厂地基灌入混凝土。

达巴核电厂位在首都开罗西北方约300公里的地中海沿岸，将拥有4座反应炉，每座发电能力为1200百万瓦（Megawatt）。李卡契夫表示，启动建设这座核电厂，「意味埃及已加入核能俱乐部」。

李卡契夫还说：「这座核电厂将是自亚斯文水坝（Aswan High Dam）以来，俄罗斯与埃及的最大合作计画。」夏克则声称这是埃及「具有重大意义的历史性事件」。

高111公尺、宽3.6公里的亚斯文水坝，利用尼罗河进行水力发电和灌溉，是1950年代初期埃及军事强人纳瑟（Gamal Abdel Nasser）在苏联支持下建造的一项重大工程。

埃及在1980年代就已考虑在达巴建造一座核电厂，但这项计画在1986年车诺比（Chernobyl）核电厂事故后就停摆。

今年5月，芬兰主导的财团Fennovoima宣布终止与Rosatom签订建造芬兰第3座核电厂的合约，理由是俄罗斯侵略乌克兰的战争恐带来风险。

不过，在乌克兰战争开始后并未明确表态站在哪一边的埃及，继续推展早于2015年就启动的计画，目标是成为一个民用核能大国。

核电厂动工，正逢俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）即将到访之际，他预定24日在开罗与22个成员国组成的阿拉伯联盟（Arab League）会面。

埃及媒体报导，核电厂所需大约250亿美元资金将由莫斯科贷款支付。

建造达巴核电厂是埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）所推动数项大型建设的其中一项，其他计画还包括在开罗以东的沙漠中打造一个新首都。

© 2022 AFP