夏季终场听证 幕僚称川普盯电视看国会遇袭

（法新社华盛顿21日电） 负责调查去年美国国会遇袭案的联邦众议院特别委员会今天举行听证会，多名白宫幕僚说，前总统川普当时坐了好几小时看电视直播群众闯入国会，他们恳请他呼吁支持者停止暴力行动，但他根本不理会。

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美国众议院去年责成「1月6日袭击事件调查特别委员会」，调查时任总统川普的支持者攻击国会大厦、企图推翻川普2020年大选败选结果一事。特别委员会今天举行第8场听证会，也是今夏最后一场。

特别委员会播放了白宫幕僚和维安人员讨论当天事件的录影证词片段。

特别委员会成员表示，当时有许多人恳请川普采取行动，包括川普的儿女小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）和伊凡卡（Ivanka）。

特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）因近日确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），透过视讯远距参与听证会。汤普森说，特别委员会在过去一个半月里讲述了川普竭尽所能推翻大选结果的事迹，「他撒谎、威吓，违背了他的誓言」。

特别委员会的共和党籍众议员金辛格（Adam Kinzinger）表示，川普根本无意叫暴民解散，「暴民当时在实现川普总统的目的，因此他当然没有出面喊停」。

© 2022 AFP