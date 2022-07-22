拜登称军方有不安 裴洛西访台遇阻力

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）据传8月访问台湾，但在总统拜登说美国军方担心加剧与中国紧张而不乐见后，裴洛西的访台计画遭遇反弹。

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众院议长是排在副总统之后的总统职代第2顺位人选。裴洛西今天表示，基于安全考量，她从不谈自己的出访计画。但她也表示，展现对台湾的支持很重要。

拜登昨天被记者问到裴洛西该否到访台湾时回答「军方觉得当前这不是好主意，但我不清楚军方所指的情况为何」。

对于访台传闻，裴洛西今天在每周例行记者会被问及时维持一贯立场，不愿证实或否认。她表示基于安全考量，从不谈自己的出访计画。

媒体追问要如何吓阻中国胁迫台湾时，裴洛西表示「这是个非常大的议题」，若真要讨论，展现对台湾的支持十分重要。但她也指出，没有人提到台湾独立，这要由台湾决定。

对于拜登称美国军方认为裴洛西现在访台「不是个好主意」。裴洛西表示，若要说她访台会带来困扰，她认为拜登的意思是军方或许担忧飞机会遭中方击落之类的，「我并不确切知道，我没看到，我没听到」「我不曾从总统那里听闻」。

外交人士指出，拜登政府忧心裴洛西访台会被中方视为美国行政部门又一刻意的精心策画，尽管根据美国宪法，国会与行政部门只是平行机关，国会议员有出访任何想去之处的自由。

© 2022 AFP