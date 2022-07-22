教宗加拿大忏悔之旅 料将向受虐原民寄宿生致歉

（法新社梵蒂冈22日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）将于本月24日启程，展开历史性的加拿大6天访问行程，一般预期他将向过去遭受天主教会寄宿学校虐待的原住民幸存者请求原谅。

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一般认为，方济各所说的这趟「忏悔朝圣之旅」，是朝向解决全球各地神职人员性侵儿童并掩盖丑闻长达数十年所迈出的重要一步。加拿大原住民社群多年来一直期待方济各到访。

这是方济各2013年担任教宗以来第37趟出访行程，首站将抵达加拿大西部亚伯达省（Alberta）艾德蒙顿市（Edmonton），随后前往魁北克市，和加国最北的伊夸努（Iqaluit）。

方济各今年4月向造访梵蒂冈的加拿大代表团致歉，他当时说，希望这「有助于已在筹备的疗愈及和解之旅」；他此行打算再度表达歉意。

加拿大自去年以来，陆续在天主教会经营的公立学校遗址发现上千座原住民儿童的无名冢，促使加拿大正视过去强迫同化原住民的失败政策。

加拿大真相与和解委员会（Truth and Reconciliation Commission）曾于2015年称这段历史是「文化灭绝」（cultural genocide）。原民儿童遗骸陆续出土，也让各界关注天主教会在其中扮演的角色。

自1800年代末期到1990年代，约有15万名第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和伊努特（Inuit）儿童进入139所寄宿学校就学，他们不得与家人见面，也不能使用自己的语言、接触自己的文化，时间长达数月甚至数年。其中许多人遭受校长和教师体罚和性侵。

据信有数以千计儿童因患病、营养不良或照顾不周而丧命。自2021年5月以来，加拿大在这些学校遗址陆续发现超过1300座无名冢。

方济各25日将抵达位于艾德蒙顿南方约100公里的马斯克瓦西斯（Maskwacis）小镇，加拿大最大的寄宿学校遗址之一就在这里。

届时将有约1万5000人聆听方济各演说，过去在加拿大各地寄宿学校待过的学生也会到场。

有些人热切期待与方济各会面，但也有人质疑一趟短短的行程能否治愈伤口。

厄米尼斯金克里原住民部落（Ermineskin Cree Nation）酋长厄米尼斯金（Randy Ermineskin）上月在记者会中说：「很多人会对他们获得的（会面）时间感到失望，因为他们饱受创伤之苦已经很多年了。他道完歉就离开了，留下这些人独自承担。谁会来照料这些人？」

方济各26日将在能容纳6万人的艾德蒙顿体育场主持弥撒，接着前往着名朝圣地圣安恩湖（Lac Sainte Anne）。

他接下来将赴魁北克市会晤加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau），并在圣安恩大教堂（Basilica of Sainte-Anne-de-Beaupre）主持弥撒。

方济各将于29日抵达伊夸努，这是加拿大境内最大的伊努特人群居地，他将与曾待过寄宿学校的人会面，随后结束行程，返回罗马。

© 2022 AFP