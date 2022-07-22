无视南方共同市场 乌拉圭坚持与中国谈判自贸协定

（法新社亚松森21日电） 乌拉圭今天坚称，无论有没有南美洲「南方共同市场」（Mercosur）贸易伙伴的共同行动，乌拉圭都要与中国谈判自由贸易协定。

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南方共同市场峰会在巴拉圭举行，阿根廷会中呼吁建立共同阵线，乌拉圭总统拉卡耶（Luis Lacalle Pou）则坚持自身立场，宣布乌拉圭和中国的代表会在「几天内」举行会议，展开自由贸易协定（FTA）谈判。

法新社报导，乌拉圭的计画似乎违反了2000年实施的南方共同市场规则，根据规则，会员国须联合一致与第三方谈判贸易协议。

南方共同市场于1991年成立，是由阿根廷、乌拉圭、巴西和巴拉圭组成4国集团，代表约3亿人口市场，领域涵盖近1480万平方公里。

拉卡耶表示，由于南方共同市场与欧盟谈判贸易协定缺乏进展，导致「焦虑和不确定性」，乌拉圭将与中国进一步接触。

南方共同市场与欧盟于2019年达成协议，但因一些签约国对巴西森林砍伐疑虑而尚未批准。

阿根廷总统费南德兹（Alberto Fernandez）今天表示，与中国这样一个约14亿人口潜在市场展开自由贸易协定谈判，应整体进行。

费南德兹坚定认为「个别解决」不是出路，他恳求说：「南方共同市场须再存活很多年，必须永远存在。」

与台湾有外交关系的巴拉圭也要求南方共同市场团结，并对中国产品可能以优惠关税进口一事表示「疑虑」，认为「这可能威胁巴拉圭、阿根廷及巴西的产业」。

拉卡耶在与中国初步协商后表示：「当然...首先我们打算要做的事，就是与南方共同市场对话，看看我们是否全体持续一致行动。」

但他坚称，若有需要，乌拉圭会单独行动。

乌拉圭的主要出口产品包括牛肉、乳制品、木浆、稻米和大豆。（译者：纪锦玲）

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