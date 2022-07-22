甘乃迪之女任驻澳大使 誓结束美在太平洋空窗期

（法新社雪梨22日电） 美国已故总统甘乃迪（John F. Kennedy）的女儿卡洛琳．甘乃迪出任驻澳洲大使，今天抵达履新，对于中国扩大在太平洋地区的影响力，她矢言要结束美国在此区域的「空窗期」。

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法新社报导，华府正加强南太平洋外交行动，以抗衡中国日增的影响力。卡洛琳．甘乃迪（Caroline Kennedy）今天抵雪梨递交到任国书。

拜登的总统任期都要过了一大半，卡洛琳．甘乃迪至今才赴澳洲履新。拜登的许多外交人事任命，都在目前两党席次五五波的联邦参议院中被共和党人耽搁。

卡洛琳．甘乃迪正式结束美国在澳洲没有大使的500多个日子，她说：「百废待举，我迫不及待地想开始。」 她说：「我想大家都觉得遗憾，要花这么长的时间来确认大使的任命。」她指的是参议院现在要通过关键外交人事案的过程，既艰钜又令人担忧。

曾任驻日本大使的卡洛琳．甘乃迪，对于美国在太平洋岛国开设3个新大使馆行动表示欢迎，但她也承认美国在此区域「还有很多缺席的地方」。 卡洛琳．甘乃迪抵达时，忆起她在澳洲度蜜月的情形，以及她父亲于二次大战期间，在索罗门群岛（Solomon Islands）附近被当地人救起。她并且支持计画，让父亲早年创设的和平部队能重返太平洋。

1961年甘乃迪入主白宫时，卡洛琳只有3岁，她和弟弟小甘乃迪（JFK Jr.）成为众人迷。流行音乐创作歌手尼尔戴蒙（Neil Diamond）也因她得到灵感，写下Sweet Caroline一曲。 卡洛琳的父亲和叔叔遭人暗杀，弟弟小甘乃迪则在1999年的飞机失事中丧生。甘乃迪的子女中，目前仍在世的只有卡洛琳。（译者：纪锦玲）

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