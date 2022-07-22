研究：95%猴痘患者经性行为被传染

（法新社华盛顿21日电） 一项研究结果显示，猴痘患者有单一生殖器病变等新的临床症状，且患者中有95%是经性行为被传染。

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世界卫生组织（WHO）专家正在讨论是否要将这波猴痘疫情列为全球卫生紧急事件，也就是世卫发出最高层级的警报。

这项研究今天发表在「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine），由伦敦大学玛丽皇后学院（Queen Mary University of London）科学家领导，探究今年4月27日到6月24日这段期间16个国家的528起猴痘确诊病例。

研究的第一作者索恩希尔（John Thornhill）在声明中说：「重要的是要强调猴痘并非传统意义上的性传染病，而是可以透过身体上任何类型的密切接触而感染。」

他补充道：「然而，我们的研究显示，截至目前为止，绝大多数猴痘的传播都与性行为有关，主要发生在从事男男间性行为者身上，但不限于此。」

「这项研究增加我们对其传播方式和传播群体的理解，将有助快速辨识出新病例，并让我们能提供预防策略。」

整体来看，感染猴痘的患者中，有98%是男同性恋或双性恋者，41%的人感染了爱滋病毒（HIV），年龄中位数为38岁。

这些感染猴痘的人过去3个月里性伴侣人数的中位数是5人。而据了解，约1/3的人在1个月内曾参加性爱派对，或到过桑拿等可能会就地发生性行为的地方。

尽管大多数病例都有发生性行为，但研究人员透过声明强调，病毒可藉由任何密切身体接触传染，例如呼吸道飞沫，甚至可能经由衣物和其他物品的表面传播。

这次许多患者出现以前与猴痘无关的症状，当中包括单一生殖器病灶，及口腔或肛门溃疡等。研究作者指出，这些症状与性传染病类似，可能导致误诊。

不过作者也写道：「这些病例的临床结果不致令人过于忧心。大多数的病例都属轻症或具自限性，且无死亡案例。尽管有13%的病患需住院，但大多数住院患者并未通报出现严重并发症。」

在32名受试者中，有29人的精液中出现猴痘DNA，但这种物质是否具传染能力仍尚待厘清。

© 2022 AFP