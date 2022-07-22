美国两任总统染疫 病况外界反应大不同

（法新社华盛顿22日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发2年多，美国两任总统川普和拜登前后都确诊，但拜登确诊后周遭反应相对平静，相较川普时期的紧张，彰显对抗疫情已有长足进步。

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拜登（Joe Biden）和川普（Donald Trump）都属于高龄男性，拜登79岁，川普确诊时是74岁，代表他们的染疫死亡风险是年轻族群的好几倍。

两人染疫时空背景的主要差异，包括疫苗的研发和治疗方法的效力，以及期间病毒的突变使得病情严重程度降低。

● 川普的「大杂烩式」疗法 川普在2020年10月总统大选竞选连任期间确诊，当时他在推特（Twitter）公布染疫的震撼弹消息，引发全球股市重挫。

那时候距离疫苗问世还有2个月，而川普的年纪、体重和生活型态，都令他出现染疫最坏结果的风险格外高。

那年夏天，川普一直对支持者淡化病毒的严重程度，还嘲笑民主党对手拜登戴了口罩。

川普确诊后，搭乘医疗直升机前往华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受氧气治疗。他的医疗团队其后发布的病况更新，内容模糊甚至有时自相矛盾。

当时治疗川普的医师选择用「大杂烩式」疗法，用抗病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）、类固醇和单株抗体对他进行治疗，这些疗法当时仍处于试验阶段。

亚利桑那州土桑市（Tucson）的医院内科医师海恩兹（Matthew Heinz）告诉法新社，他认为川普当时「病得非常、非常严重」。

海恩兹说：「我之所以知道，是因为他看起来就像我后来病逝的COVID-19病人。」他指的是川普从医院返回白宫后，摆姿势给媒体拍照，显得呼吸困难的画面。

● 拜登的疫苗接种和服用抗病毒药物Paxlovid

反观拜登，他到目前为止症状轻微，只有疲倦、流鼻水和偶尔干咳。拜登也表达乐观，在推特发文表示自己「状态很好」，还发布简短影片，在白宫的阳台上微笑。

美国目前疫情的大环境，也与川普染疫时大不相同。

美国单日死亡病例数已由去年1月一波疫情高峰时的3300人左右下降到数百，高度有效预防重症的疫苗也已广泛可供接种。

拜登已经打了2剂疫苗和2剂加强剂，尽管他接种最后一剂疫苗的免疫效力已经减弱，但流行病学医师恭德（Celine Gounder）告诉法新社，「真正重要的是潜在的免疫记忆」。

虽然无法预测个别病例发展，但官方数据显示，即使在目前一波Omicron变异病毒株亚型BA.5流行下，接种疫苗和持续接种追加剂，仍能继续防止染疫住院和死亡。

此外，拜登还服用美国药厂辉瑞（Pfizer）的抗病毒药物Paxlovid。这款药改变局势，不仅因为它在预防住院方面有高达90%的效力，还因为它是易于服用的药丸形式。

另一方面，目前全球盛行的病毒株与2020年截然不同，是Omicron变异株的亚型，较容易在上呼吸道扩散，而不是容易导致重症的肺部。

海恩兹表示，目前他的COVID-19病患大部分是因为其他问题前来就医，然后偶然发现确诊。

● 民众态度转变

大众对于COVID-19的态度已经改变。

川普确诊那段时期，美国民众对疫情态度严重分化，自由派人士的行事较谨慎，保守派则认为防疫措施侵犯个人自由。

因此川普确诊后，遭到反对他的人士某种程度轻视，认为「早就告诉你了」。当时确诊的人仍被冠上「冠状病毒白痴」（covidiot）的称号。

美国约翰霍普金斯卫生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security，CHS）资深学者艾达佳（Amesh Adalja）表示，这种态度是错的。

他告诉法新社：「染疫真的永远不应该被视为道德沦丧。这是一种很有效传播的呼吸道病毒，基本上是社交互动当中一直存在的风险。」

事实确实如此。根据一项政府研究，到了今年2月，大约60%的美国人口有感染过COVID-19的证据，比例现在很可能还要更高。（译者：戴雅真/核稿：张正芊）

© 2022 AFP